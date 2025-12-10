▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
HTEC Momentum premiata con il riconoscimento Clutch Global e Champion for Fall 2025

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/12/2025

Business Wire

PALO ALTO, Calif.: HTEC Momentum (ex Momentum Design Lab), la divisione di HTEC dedicata alla ricerca, alla progettazione dei prodotti, alla gestione e all'innovazione, ha vinto due dei massimi riconoscimenti di Clutch: Global Award e Clutch Champion, riaffermando il suo nono anno consecutivo come agenzia UX più quotata al mondo della piattaforma.

Le aziende premiate con i Clutch Global Awards sono selezionate sulla base di competenze dimostrate nel settore e fornitura eccezionale, valutate attraverso migliaia di recensioni verificate di clienti pubblicate su Clutch. Il rigoroso processo di selezione condotto da Clutch e basato sulle casistiche comprende verifiche approfondite per garantire l'autenticità e la veridicità di ogni recensione inviata. Queste distinzioni sottolineano ulteriormente la posizione di HTEC Momentum come leader assoluto nella strategia UX (user experience), nella progettazione, e nella ricerca sugli utenti, a dimostrazione della continua soddisfazione dei nostri clienti e dell'alto calibro dei servizi forniti dai nostri team.

Fonte: Business Wire



