Onego Bio lancia la serie “The Power of Trichoderma reesei” per illustrare l'innovazione, le dimensioni e le applicazioni concrete

HELSINKI: Onego Bio, un'azienda di ingredienti alimentari che produce proteine dell'uovo non di origine animale con fermentazione di precisione*, oggi ha annunciato il lancio di una nuova serie specializzata intitolata “The Power of Trichoderma reesei: Building the Future with Fungi” (La forza del Trichoderma reesei: creare il futuro con i funghi). Questa iniziativa in più parti rivela il pieno potenziale del Trichoderma reesei, la piattaforma microbica alla base di Bioalbumen® di Onego, evidenziandone i punti di forza scientifici, le dimensioni industriali e le prestazioni pratiche nella produzione alimentare.

La prima sessione, “Why Trichoderma reesei is Precision Fermentation’s Quiet Workhorse” (Perché il Trichoderma reesei è il motore silenzioso della fermentazione di precisione) si terrà il 18 dicembre 2025, alla presenza del Dr. Sharief Barends, Responsabile della Ricerca a Leiden (Paesi Bassi) e Responsabile della genetica fungina presso IFF, e del Dr. Christopher Landowski, Cofondatore e Direttore tecnologico di Onego Bio.

Fonte: Business Wire