Si conclude a Riyad CoMotion GLOBAL 2025, con accordi storici e innovazioni nella mobilità globale

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/12/2025

Business Wire

Il summit di tre giorni presenta importanti ricerche sull'intelligenza artificiale, iniziative urbane sul clima e collaborazioni innovative nella mobilità aerea autonoma ed elettrica, consolidando il ruolo dell'Arabia Saudita come centro globale per il trasporto di nuova generazione

RIYAD, Arabia Saudita: CoMotion GLOBAL 2025 si è concluso ieri dopo tre giornate dirompenti, che hanno riunito decisori globali, leader industriali, dirigenti urbani, innovatori e investitori per tracciare il futuro della mobilità in Arabia Saudita e in tutto il mondo. Ospitata per la prima volta nel King Abdullah Financial District (KAFD) di Riyad, l'evento ha illustrato il ruolo in rapido sviluppo del Regno come hub globale per il trasporto di nuova generazione, la leadership nella sostenibilità e l'innovazione urbana.

Fonte: Business Wire



