Klarna ora disponibile su Apple Pay per i clienti in Francia e Italia

Klarna è ora disponibile su Apple Pay in 8 paesi, offrendo a milioni di consumatori la possibilità di pagare a rate al momento di effettuare il checkout online, in-app e di persona con Apple Pay

NEW YORK: Klarna, la banca digitale globale e azienda fornitrice di pagamenti flessibili, ha reso disponibili i propri prodotti di pagamento flessibile al momento del checkout su Apple Pay per gli utenti in Francia e Italia. Milioni di acquirenti idonei potranno ora scegliere Klarna al momento del checkout online e in-app utilizzando i loro dispositivi iPhone e iPad, oppure in negozio, utilizzando l'iPhone. Questa opzione innovativa offre una comodità, un controllo e una trasparenza ancora maggiori a un numero superiore di clienti.

Fonte: Business Wire