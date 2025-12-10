ExaGrid vince 3 nuovi premi per il settore ai MSP Channel Awards

I premi evidenziano i successi di ExaGrid nel settore MSP

MARLBOROUGH, Mass.: ExaGrid®, l'unica soluzione del settore che offre storage di backup a più livelli con Retention Time-Lock alimentato dall'IA che include un livello non rivolto alla rete (con la creazione di un air gap a livelli), Auto Detect & Guard, eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino da ransomware, ha annunciato oggi che l'azienda è stata premiata con tre riconoscimenti durante la 1a cerimonia annuale degli MSP Channel Awards, tenutasi a Londra il 3 dicembre 2025. I premi ricevuti sono stati:

Backup & DR Innovation of the Year

Storage Hardware Innovation of the Year

Storage Vendor of the Year

Molti fornitori di servizi gestiti (MSP, Managed Service Providers) utilizzano ExaGrid Tiered Backup Storage per fornire ai propri clienti Backup as a Service (BaaS), Disaster Recovery as a Service (DRaaS) e IT Data Center Outsourcing.

Fonte: Business Wire