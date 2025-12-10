▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
ExaGrid vince 3 nuovi premi per il settore ai MSP Channel Awards

ExaGrid®, l'unica soluzione del settore che offre storage di backup a più livelli con Retention Time-Lock alimentato dall'IA che include un livello non rivolto alla rete (con la creazione di un air ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/12/2025

Business Wire

I premi evidenziano i successi di ExaGrid nel settore MSP

MARLBOROUGH, Mass.: ExaGrid®, l'unica soluzione del settore che offre storage di backup a più livelli con Retention Time-Lock alimentato dall'IA che include un livello non rivolto alla rete (con la creazione di un air gap a livelli), Auto Detect & Guard, eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino da ransomware, ha annunciato oggi che l'azienda è stata premiata con tre riconoscimenti durante la 1a cerimonia annuale degli MSP Channel Awards, tenutasi a Londra il 3 dicembre 2025. I premi ricevuti sono stati:

  • Backup & DR Innovation of the Year
  • Storage Hardware Innovation of the Year
  • Storage Vendor of the Year

Molti fornitori di servizi gestiti (MSP, Managed Service Providers) utilizzano ExaGrid Tiered Backup Storage per fornire ai propri clienti Backup as a Service (BaaS), Disaster Recovery as a Service (DRaaS) e IT Data Center Outsourcing.

Fonte: Business Wire



