ExaGrid vince 3 nuovi premi per il settore ai MSP Channel Awards

ExaGrid®, l'unica soluzione del settore che offre storage di backup a più livelli con Retention Time-Lock alimentato dall'IA che include un livello non rivolto alla rete (con la creazione di un air ...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 10/12/2025
I premi evidenziano i successi di ExaGrid nel settore MSP
MARLBOROUGH, Mass.: ExaGrid®, l'unica soluzione del settore che offre storage di backup a più livelli con Retention Time-Lock alimentato dall'IA che include un livello non rivolto alla rete (con la creazione di un air gap a livelli), Auto Detect & Guard, eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino da ransomware, ha annunciato oggi che l'azienda è stata premiata con tre riconoscimenti durante la 1a cerimonia annuale degli MSP Channel Awards, tenutasi a Londra il 3 dicembre 2025. I premi ricevuti sono stati:
Molti fornitori di servizi gestiti (MSP, Managed Service Providers) utilizzano ExaGrid Tiered Backup Storage per fornire ai propri clienti Backup as a Service (BaaS), Disaster Recovery as a Service (DRaaS) e IT Data Center Outsourcing.
Fonte: Business Wire