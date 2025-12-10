Aqemia parteciperà alla 44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference 2026

LONDRA: Aqemia, azienda che integra IA generativa e fisica di ispirazione quantistica per creare nuovi farmaci, ha annunciato la sua partecipazione e incontri individuali alla 44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference, che si terrà presso The Westin St. Francis a San Francisco dal 12 al 15 gennaio 2026.

A rappresentare Aqemia sarà Maximilien Levesque, CEO e cofondatore, Emmanuelle Martiano, COO e cofondatrice e Théa Vu-Bignand, VP Finance.

Grazie a QEMI, il suo motore proprietario di IA generativa basato sulla fisica per l'invenzione di molecole terapeutiche, Aqemia progetta nuovi candidati farmaci in modo ripetibile, efficiente e scalabile. La società si concentra sulla promozione della sua pipeline preclinica interna, definendo collaborazioni in grado di convalidare la sua piattaforma e la sua diversificazione scientifica, con l'ambizione di accelerare la distribuzione di nuove terapie in aree con elevate esigenze mediche non soddisfatte.

Fonte: Business Wire