▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

La VSO inoltra VCP v1.0 a diciannove autorità normative in tredici giurisdizioni e completa la prima valutazione integrata in un ambiente di tipo produttivo

La VeritasChain Standards Organization (VSO) ha annunciato oggi di aver inoltrato il VeritasChain Protocol (VCP) v1.0 a diciannove autorità normative in tredici giurisdizioni, comprese quelle di Stat...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 10/12/2025

Business Wire

TOKYO: La VeritasChain Standards Organization (VSO) ha annunciato oggi di aver inoltrato il VeritasChain Protocol (VCP) v1.0 a diciannove autorità normative in tredici giurisdizioni, comprese quelle di Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea, Singapore, Hong Kong, Emirati Arabi Uniti (DIFC), Australia, India, Corea del Sud, Svizzera, Brasile, Liechtenstein e Arabia Saudita.

Gli inoltri presentano il VCP v1.0 come un quadro di revisione crittografico per affrontare i requisiti di supervisione emergenti secondo l'articolo 12 della Legge UE sull'intelligenza artificiale per la registrazione e la tracciabilità, e il MiFID II / RTS 25 per l'integrità del timbro temporale e l'ordine degli eventi nei sistemi di trading basati sull'AI e su algoritmi.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.