Tyk celebra 10 anni di attività dimostrando che la tecnologia britannica può crescere in modo responsabile

LONDRA: Tyk, la software house britannica indipendente che rende possibili milioni di transazioni digitali in tutto il mondo, celebra il decimo anniversario della sua fondazione ottenendo la certificazione B Corp – un traguardo che attesta un decennio di crescita costruita sulla solidità, non su grossi lanci pubblicitari.

Fondata a Londra nel 2014 da Martin Buhr, Tyk è nata come un progetto collaterale portato avanti da una sola persona ed è cresciuta fino a diventare un’azienda di 150 dipendenti in 30 paesi. La sua piattaforma di gestione API ora è alla base dell’infrastruttura digitale di banche, retailer e operatori telecom in oltre 100 mercati, tra cui NatWest, SoundCloud, Zeiss, T-Mobile e Dollar General, consentendo ogni giorno di portare a buon fine le transazioni finanziarie di oltre 100 milioni di persone.

Fonte: Business Wire