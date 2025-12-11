▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Grid Dynamics firma un accordo di collaborazione strategica con AWS per promuovere il programma Data Foundations for Generative AI

Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), importante fornitore di servizi digitali e di consulenza IT, oggi ha annunciato la sottoscrizione di un accordo di collaborazione strategic...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/12/2025

Business Wire

Punti principali:

  • Grid Dynamics ha siglato un accordo pluriennale con Amazon Web Services (AWS) per velocizzare i servizi correlati all'AI per i clienti enterprise.
  • L'accordo estende una collaborazione di 15 anni e fornisce a Grid Dynamics l'accesso al programma AWS Data Foundations for Generative AI, studiato per aiutare le aziende ad adottare e scalare soluzioni AI.
  • Grazie all'ampliamento di questa collaborazione, Grid Dynamics è pronta a supportare i clienti in ogni fase del percorso verso l'AI grazie a basi di dati moderne, scalabili e sicure di AWS.

SAN RAMON, California: Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), importante fornitore di servizi digitali e di consulenza IT, oggi ha annunciato la sottoscrizione di un accordo di collaborazione strategica (SCA) pluriennale con Amazon Web Services (AWS).

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.