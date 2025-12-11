▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Armis sigla una partnership con KODE Labs e IntelliBuild per ottimizzare le operazioni di sicurezza lungo l’intero ciclo di vita della gestione degli edifici

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/12/2025

L’integrazione mette in sicurezza i sistemi degli smart building, consentendo alle imprese di rafforzare la cyber-resilienza e prendere decisioni basate su dati concreti

SAN FRANCISCO: Armis, impresa operante nel settore della sicurezza e gestione dell’esposizione agli attacchi informatici, oggi ha annunciato la sigla di una partnership strategica con KODE Labs e IntelliBuild finalizzata ad aiutare le aziende a unificare cybersecurity, intelligence operativa e governance nella gestione del ciclo di vita degli edifici.

L’offerta congiunta combina le soluzioni di intelligence continua sugli asset sviluppate da Armis con quelle di analisi e relative agli andamenti delle performance sviluppate da KODE Labs, che vengono poi rese operative grazie alle funzioni di governance e segnalazione di IntelliBuild. Trasformando intelligence accurata e verificata in interventi responsabili, le aziende possono semplificare il funzionamento dei sistemi di gestione degli edifici – dai termostati agli impianti di illuminazione, ai lettori di badge e alle unità di controllo degli ascensori fino alle telecamere di sicurezza – e rafforzare proattivamente le difese informatiche.

