Hanseo University amplia il programma di addestramento aeronautico con Frasca, il nuovo dispositivo di addestramento al volo

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/12/2025

Il nuovo dispositivo rappresenta l'ultimo traguardo in una collaborazione di lunga data tra Hanseo University e Frasca International, Inc.

URBANA, Ill.: Frasca International, Inc., azienda del gruppo FlightSafety International e leader nella simulazione di volo, oggi ha annunciato che Hanseo University, nella Corea del Sud, sta ampliando il suo programma aeronautico con un nuovo dispositivo di addestramento al volo (FTD) Level 5 Cessna 172, il settimo dispositivo Frasca ad entrare a far parte della flotta dell'università.

La scuola di Scienze aeronautiche della Hanseo University riconosciuta dal Korean University Accreditation Institute come la prima Università specializzata nella formazione di personale qualificato per l'industria, continua ad ampliare le sue capacità di simulazione all'avanguardia con l'acquisizione di un Level 5 Cessna 172 FTD.

Fonte: Business Wire



