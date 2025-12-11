Bregal Milestone annuncia un investimento di crescita di maggioranza in Beyond Now

La collaborazione guiderà l'innovazione basata sull'AI e l'espansione di Beyond Now

LONDRA: Bregal Milestone, importante azienda europea di private equity specializzata nella crescita del settore software, oggi ha annunciato un investimento di crescita di maggioranza in Beyond Now (la “Società”), un fornitore in rapida crescita di software cloud-native per le catene di fornitura per il commercio digitale basato sull'AI. Guidata da una forte domanda dei clienti, Beyond Now ha generato una crescita redditizia e una crescita dell'ARR (ricavi annuali ricorrenti) superiore al 40% negli ultimi dodici mesi.

Beyond Now supporta alcuni dei fornitori di servizi di comunicazione (Communication Service Providers, CSP) più grandi e innovativi al mondo, tra cui Verizon, AT&T, Deutsche Telekom e NTT, nella gestione di complesse catene di fornitura digitali per creare operazioni complete e ininterrotte con collaboratori e clienti.

