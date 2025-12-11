L'impennata elettrica dell'AI e la transizione energetica spingono i finanziamenti di progetti globali verso una nuova era

Il 70% dei professionisti finanziari prevede che il maggiore fattore della crescita sarà l'infrastruttura, seguita dalle energie rinnovabili (48%) e dalla TMT (tecnologia, media e telecomunicazioni) (43%).

Il 53% ora considera il capitale privato una fonte primaria di finanziamenti, segnalando un importante cambiamento nelle dinamiche dei capitali.

L'80% cita i requisiti KYC come la principale sfida di esecuzione tra una crescente complessità delle transazioni.

WILMINGTON, Del.: Il finanziamento di progetti a livello globale sta entrando in una fase di trasformazione, guidata dalla crescente domanda di capacità energetica, digitalizzazione accelerata e aggiornamenti infrastrutturali su grande scala, ridefinendo le priorità degli investimenti in tutto il mondo. Questi dati provengono da una nuova ricerca commissionata da CSC, basata sulle risposte fornite da 200 professionisti nel settore dei finanziamenti di progetti, che rivelano un cambiamento del mercato verso progetti più complessi e costosi, che richiedono una maggiore dipendenza dal capitale privato.

Fonte: Business Wire