▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

L'impennata elettrica dell'AI e la transizione energetica spingono i finanziamenti di progetti globali verso una nuova era

Il finanziamento di progetti a livello globale sta entrando in una fase di trasformazione, guidata dalla crescente domanda di capacità energetica, digitalizzazione accelerata e aggiornamenti infrastr...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 11/12/2025

Business Wire
  • Il 70% dei professionisti finanziari prevede che il maggiore fattore della crescita sarà l'infrastruttura, seguita dalle energie rinnovabili (48%) e dalla TMT (tecnologia, media e telecomunicazioni) (43%).
  • Il 53% ora considera il capitale privato una fonte primaria di finanziamenti, segnalando un importante cambiamento nelle dinamiche dei capitali.
  • L'80% cita i requisiti KYC come la principale sfida di esecuzione tra una crescente complessità delle transazioni.

WILMINGTON, Del.: Il finanziamento di progetti a livello globale sta entrando in una fase di trasformazione, guidata dalla crescente domanda di capacità energetica, digitalizzazione accelerata e aggiornamenti infrastrutturali su grande scala, ridefinendo le priorità degli investimenti in tutto il mondo. Questi dati provengono da una nuova ricerca commissionata da CSC, basata sulle risposte fornite da 200 professionisti nel settore dei finanziamenti di progetti, che rivelano un cambiamento del mercato verso progetti più complessi e costosi, che richiedono una maggiore dipendenza dal capitale privato.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.