Kingswood Capital Management firma un accordo definitivo per acquisire Safran Passenger Innovations

SPI è un fornitore globale leader nelle soluzioni di intrattenimento e connettività in volo per compagnie aeree e produttori di velivoli in tutto il mondo

LOS ANGELES: Kingswood Capital Management, LP (assieme alle sue affiliate, “Kingswood”) ha annunciato oggi la firma di un accordo definitivo per acquisire Safran Passenger Innovations (“SPI” o la “Società”) da Safran, azienda internazionale ad alta tecnologia operante nei mercati aeronautico, spaziale e della difesa. SPI è un fornitore globale leader nelle soluzioni di intrattenimento e connettività in volo per compagnie aeree e produttori di velivoli in tutto il mondo. Matt Smith continuerà a servire l'azienda nel suo ruolo di CEO di SPI, e l'intero team dirigente di SPI resterà invariato. La transazione dovrebbe concludersi all'inizio dell'anno prossimo ed è soggetta ai consueti requisiti legali e normativi.

Con sede a Brea, California, SPI ha creato e progettato una premiata piattaforma di intrattenimento e connettività nota col nome di RAVE, riconosciuta per il design intuitivo, l'affidabilità e l'approccio innovativo. L'acquisizione di SPI da parte di Kingswood si basa su una visione condivisa del posizionamento dell'azienda per fornire soluzioni dirompenti, di nuova generazione, che ridefiniscono gli standard del settore pur assicurando la continuità aziendale e la stabilità operativa ininterrotte.

Matt Smith, CEO di Safran Passenger Innovations, ha dichiarato, “Il nostro team è sempre stato il volano del successo di RAVE, e questo nuovo capitolo con Kingswood ci permette di portare quel successo al prossimo livello. Insieme, sblocchiamo opportunità per la crescita accelerata, l'espansione e l'investimento in tecnologie all'avanguardia che ridefiniranno l'esperienza in volo. Questa collaborazione aggiunge un valore significativo alla nostra azienda, permettendoci di rafforzare le nostre capacità pur restando fedeli alla nostra cultura aziendale. Sono certo che con la dedizione del nostro personale e il supporto dei nostri nuovi partner plasmeremo un futuro positivo per i nostri clienti, dipendenti e stakeholder”.

Clayton Lechleiter, Direttore di Kingswood, ha dichiarato, “Crediamo nella visione di Matt e riteniamo che con RAVE, lui e il suo team abbiano progettato la piattaforma ininterrotta più affidabile sul mercato e che risulti nel più basso costo totale della proprietà per molti clienti di compagnie aeree globali di spicco. I prodotti e i servizi sviluppati da SPI sono elementi chiave sia per l'esperienza dei passeggeri che i viaggiatori si aspettano che per i canali di marketing in costante evoluzione che le compagnie aeree stanno iniziando a monetizzare solo ora”.

Alex Wolf, AD e Fondatore di Kingswood, ha aggiunto, “Siamo entusiasti del fatto che SPI e la sua piattaforma RAVE stiano entrando a far parte del crescente portafoglio di Kingswood. Questa acquisizione carve-out transfrontaliera rappresenta il nostro secondo investimento nei settori aerospaziale e della difesa presso Kingswood. In questa operazione, abbiamo visto un'opportunità di collaborazione con un team straordinario, con un prodotto eccezionale e riconosciuto a livello globale in un settore in rapida crescita e siamo impazienti di collaborare con Matt e con l'intero team di SPI per supportare una nuova fase entusiasmante delle operazioni come azienda autonoma”.

Goodwin Procter LLP e Configure Partners hanno fornito la consulenza a Kingswood sull'investimento.

Informazioni su Safran Passenger Innovations

Safran Passenger Innovations è l'azienda che ha creato RAVE e offre sistemi innovativi di intrattenimento e connettività in volo utilizzando le ultime tecnologie per consumatori e velivoli per fornire hardware, software e servizi di prim'ordine per un'esperienza di volo connessa e di qualità superiore.

Informazioni su Kingswood Capital Management, LP

Kingswood Capital Management, LP collabora con importanti società del mercato medio che possono trarre vantaggio dal suo capitale e dalle sue risorse operative. Kingswood accoglie con fiducia la complessità e ritiene di essere ben posizionata per supportare le aziende nei punti di svolta del loro sviluppo per migliorarne il valore. Con sede a Los Angeles, Kingswood è un team imprenditoriali coeso con una lunga tradizione di successi condivisi sviluppando collaborazioni “win-win” con le aziende del suo portafoglio e i suoi team di gestione. Per maggiori informazioni, visitare il sito web di Kingswood all'indirizzo www.kingswood-capital.com.

Fonte: Business Wire