QuantrolOx presenta VIDYAQAR: la prima piattaforma quantistica al mondo con vera architettura aperta per l'istruzione, la ricerca, i test e il benchmarking

ESPOO, Finlandia & BENGALURU, India: QuantrolOx oggi ha annunciato un traguardo importante nella tecnologia quantistica con il lancio di VIDYAQAR, la prima piattaforma quantistica al mondo con vera architettura aperta progettata specificamente per l'istruzione, la ricerca, i test e il benchmarking. Il sistema è stato presentato oggi in India e sarà disponibile a livello globale nella prima metà del 2026.

Il nome VIDYAQAR deriva dal Sanscrito Vidyākar, e significa “portatore di saggezza, donatore di conoscenza o di scienza”: un riflesso perfetto della missione della piattaforma per ampliare l'accesso all'hardware quantistico all'avanguardia e accelerare l'innovazione.

Una piattaforma quantistica completa, aperta e scalabile

Fonte: Business Wire