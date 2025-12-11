Spark Reply e Concept Reply, insieme a BMW, promuovono una ricarica elettrica a minore impatto di CO₂

TORINO, Italia: Spark Reply, e Concept Reply, società del Gruppo Reply specializzate rispettivamente in design & user experience e tecnologie IoT e AI, hanno realizzato per il Gruppo BMW, nell’ambito di un progetto di ricerca, un’app intelligente che incoraggia i conducenti di veicoli elettrici ad adottare abitudini di ricarica a basse emissioni. La funzionalità “COOL”, integrata nell’app pilota BMW “360° Mobility”, analizza in tempo reale il mix energetico disponibile, indicando agli utenti i momenti in cui l’energia risulta più pulita. Una componente di gamification insieme a immagini personalizzate generate dall’intelligenza artificiale, contribuisce a orientare gli utenti verso comportamenti di ricarica più sostenibili.

La mobilità elettrica rappresenta un elemento centrale nella transizione verso forme di trasporto a minore impatto ambientale. L’effettiva impronta ecologica dei veicoli elettrici, tuttavia, dipende in modo significativo dal momento in cui avviene la ricarica, poiché contenuto di CO₂ del mix energetico può variare in modo significativo nel corso della giornata- un aspetto spesso poco noto agli utenti. È proprio su questo punto che interviene la nuova funzionalità “COOL” dell’app pilota “360° Mobility”: l’app monitora costantemente l’intensità di CO₂ dell’energia disponibile, identificando le finestre temporali più favorevoli per effettuare la ricarica. Quando il conducente avvia la ricarica in uno di questi intervalli, il sistema di infotainment mostra automaticamente immagini personalizzate generate dall’AI, valorizzando e rafforzando la scelta sostenibile appena compiuta. La componente di gamification aggiunge un ulteriore incentivo: ogni tre sessioni di ricarica a basse emissioni l’utente ottiene un badge e può partecipare a sfide che incoraggiano comportamenti virtuosi in modo semplice e coinvolgente.

Per rendere questa esperienza semplice e immediata per gli utenti, Spark Reply ha trasformato dati complessi relativi al contenuto di CO₂ del mix energetico in un’esperienza utente chiara e intuitiva, mentre Concept Reply ha curato l’implementazione tecnica basata su un backend scalabile e su un’architettura cloud, integrando la soluzione nei sistemi BMW. Tutti i dati relativi al veicolo e alla ricarica vengono trattati in forma anonima, nel pieno rispetto dei più elevati standard di sicurezza informatica e protezione dei dati. Il risultato è una soluzione perfettamente integrata, affidabile, e caratterizzata da un forte impatto visivo.

Tra aprile e luglio 2025, è stato condotto un progetto pilota con 355 conducenti BMW nei Paesi Bassi. In questo periodo il team di progetto ha analizzato oltre 13.000 sessioni di ricarica, corredate da interviste qualitative per comprendere più a fondo i fattori che influenzano la motivazione degli utenti.

I risultati sono stati chiari: la combinazione di dati in tempo reale sull’intensità di CO₂ dell’energia, previsioni e meccaniche di engagement ludico ha migliorato in modo significativo i comportamenti di ricarica. In un sondaggio condotto al termine del pilota, il 73% dei partecipanti ha dichiarato di essere disposto a compiere un piccolo sforzo aggiuntivo pur di ricaricare con un minore impatto di CO₂ - ad esempio impostando una finestra di ricarica tramite app. Un risultato che conferma come “COOL” possa contribuire in modo concreto e misurabile alla riduzione della carbon footprint della mobilità elettrica quotidiana.

“Con COOL dimostriamo come i servizi digitali possano promuovere una mobilità più sostenibile in modo semplice e intuitivo. L’app rende la ricarica a basse emissioni semplice e trasparente. L’app rende immediato comprendere quando ricaricare con il minor impatto possibile. Insieme a Spark Reply e Concept Reply, abbiamo sviluppato un’esperienza di ricarica che rafforza la consapevolezza ambientale e semplifica concretamente la vita quotidiana dei nostri clienti” ha dichiarato Jörg Hetterich, Project Manager per la ricarica ottimizzata in ottica CO₂ di BMW.

Tim Lange, Product Owner di “360° Mobility” in BMW, ha sottolineato: “La collaborazione con Reply si è rivelata estremamente produttiva, dando vita a un’esperienza utile, coinvolgente e distintiva, sia nell’app mobile sia a bordo veicolo”.

Il progetto mostra come BMW, Concept Reply e Spark Reply stiano impiegando tecnologie digitali avanzate per favorire comportamenti di ricarica più sostenibili e sostenere la transizione verso una mobilità a basse emissioni.

Concept Reply

Concept Reply è una società di sviluppo software specializzata in tecnologie AI e IoT (AIoT) all’interno del network Reply. I suoi esperti sono specializzati in soluzioni end-to-end per la trasformazione del business per i settori automotive, manufacturing e smart infrastructure. L’azienda offre innovazione software lungo l’intera catena del valore: dalla definizione della strategia AIoT all’implementazione, dal rollout fino alla gestione operativa. www.conceptreply.com

Spark Reply

Spark Reply, società del Gruppo Reply, è pioniera nella progettazione di esperienze prodotto-servizio desiderabili. Grazie al suo metodo di fast business prototyping, Spark Reply accelera imprenditorialità e cultura dell’innovazione nelle aziende. Unendo competenze di business, tecnologia e design, dà vita a innovazioni fisiche e digitali e affronta anche le sfide di crescita più complesse. sparkreply.com

BMW

Con i marchi BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad, il Gruppo BMW è il principale produttore premium mondiale di automobili e motociclette e fornitore di servizi finanziari premium. Il Gruppo opera in oltre 30 siti di produzione in tutto il mondo e mantiene una rete di vendita che si estende in oltre 140 paesi. Nel 2024, il Gruppo BMW ha venduto oltre 2,45 milioni di auto e più di 210.000 motociclette. L’utile ante imposte ha raggiunto 11,0 miliardi di euro su ricavi pari a 142,4 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2024, l'azienda contava 159.104 dipendenti. Visione di lungo periodo, azione responsabile e sostenibilità sono elementi profondamente integrati nella strategia aziendale del Gruppo BMW: dalla supply chain alla produzione, fino alle fasi successive alla fine del ciclo di vita del prodotto. www.bmwgroup.com

Fonte: Business Wire