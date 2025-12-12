▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
3Degrees accoglie David Dines nel CdA

3Degrees, azienda leader globale nel settore dell'energia rinnovabile e delle soluzioni climatiche, è lieta di annunciare la nomina di David Dines al suo CdA, a partire dall'8 dicembre 2025. Dines e...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 12/12/2025

SAN FRANCISCO: 3Degrees, azienda leader globale nel settore dell'energia rinnovabile e delle soluzioni climatiche, è lieta di annunciare la nomina di David Dines al suo CdA, a partire dall'8 dicembre 2025.

Dines entra in azienda con oltre quarant'anni di esperienza dirigenziale nei mercati globali dell'energia, delle materie prime, dei servizi finanziari, dei trasporti e dell'industria. È stato membro del team dirigente come Direttore finanziario e Vicepresidente senior aziendale di Cargill, Inc., la più grande società privata negli Stati Uniti, dove ha diretto la strategia finanziaria di tutta l'azienda, la distribuzione del capitale e le prestazioni finanziarie. Durante i 29 anni di carriera presso Cargill, Dines ha guidato diverse attività globali, con ruoli centrali in grandi trasformazioni tecnologiche e dei processi, ed è stato membro dei Comitati Commodity Risk, Financial Risk e Process, Data, and Technology di Cargill.

