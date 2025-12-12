Lo switch X2 di Xsight Labs abiliterà satelliti Starlink di prossima generazione offrendo connettività Gigabit

Xsight Labs, azienda innovatrice nell'ambito del silicio per connettività ad alte prestazioni, ha annunciato oggi che Starlink, la costellazione di satelliti più avanzata al mondo in orbita terrestr...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 12/12/2025
Il chip a elevata larghezza di banda e bassissimo consumo energetico viene utilizzato per i satelliti Starlink V3 e i futuri sistemi di comunicazione di prossima generazione.
SAN JOSE, California: Xsight Labs, azienda innovatrice nell'ambito del silicio per connettività ad alte prestazioni, ha annunciato oggi che Starlink, la costellazione di satelliti più avanzata al mondo in orbita terrestre bassa che fornisce larghezza di banda, utilizzerà lo switch Ethernet programmabile X2 di Xsight per fungere da nucleo di networking ad alta velocità per i suoi satelliti di prossima generazione Starlink V3.
Fonte: Business Wire