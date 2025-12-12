▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

ITC Infotech vince il PTC Partner Network Award for FY25 nella categoria PLM

ITC Infotech, azienda globale leader nel settore dei servizi e delle soluzioni tecnologiche, è stata premiata con il PTC Partner Network Award for FY25 nella categoria Product Lifecycle Management (P...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 12/12/2025

Business Wire

DxP Services di TC Infotech si aggiudica un riconoscimento per la sua solida competenza PLM, il suo instancabile impegno nella fornitura di valore ai clienti e la collaborazione strategica con PTC per guidare l'innovazione attraverso i prodotti basati su SaaS e accelerare la trasformazione digitale per i clienti.

PARAMUS, N.J., LONDRA e BANGALORE, India: ITC Infotech, azienda globale leader nel settore dei servizi e delle soluzioni tecnologiche, è stata premiata con il PTC Partner Network Award for FY25 nella categoria Product Lifecycle Management (PLM). Questo prestigioso riconoscimento, conferito a un solo partner in tutto il mondo, celebra l'eccellenza nella distribuzione di software PLM aziendale, che permette ai team globali e di varie funzioni di gestire efficacemente dati di prodotti e fornire un sistema affidabile per l'informazione sui prodotti.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.