ITC Infotech vince il PTC Partner Network Award for FY25 nella categoria PLM

DxP Services di TC Infotech si aggiudica un riconoscimento per la sua solida competenza PLM, il suo instancabile impegno nella fornitura di valore ai clienti e la collaborazione strategica con PTC per guidare l'innovazione attraverso i prodotti basati su SaaS e accelerare la trasformazione digitale per i clienti.

PARAMUS, N.J., LONDRA e BANGALORE, India: ITC Infotech, azienda globale leader nel settore dei servizi e delle soluzioni tecnologiche, è stata premiata con il PTC Partner Network Award for FY25 nella categoria Product Lifecycle Management (PLM). Questo prestigioso riconoscimento, conferito a un solo partner in tutto il mondo, celebra l'eccellenza nella distribuzione di software PLM aziendale, che permette ai team globali e di varie funzioni di gestire efficacemente dati di prodotti e fornire un sistema affidabile per l'informazione sui prodotti.

