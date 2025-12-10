Xsolla celebra una settimana di programmazione industriale ai Game Awards con un nuovo lancio del marchio, la partecipazione di Day of the Devs e il sodalizio GamesBeat Hollywood e Games 2025

Le iniziative coordinate evidenziano l’impegno di Xsolla a realizzare tutto ciò che serve a supportare il commercio globale dei videogiochi e l’innovazione creativa per l’industria dei videogiochi

LOS ANGELES: Xsolla, azienda commerciale globale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato oggi una programmazione unificata durante la settimana dei Game Awards a Los Angeles. Insieme, queste iniziative illustrano l’impegno di Xsolla nell’avvicinare la community e l’ecosistema per supportare i creator, rafforzare la relazione tra giochi e giocatori, e consentire ai giochi di raggiungere un maggior numero di mercati in tutto il mondo. La settimana di attività include la sua collaborazione con GamesBeat Hollywood & Games 2025, un ruolo presentato durante il Day of the Devs: The Game Awards Digital Showcase, Games for Love’s The Game Gala, e la presentazione dell’identità rinnovata del brand di Xsolla.

Il rinnovamento del marchio è il protagonista della presenza di Xsolla durante l’intera settimana, e riflette la visione orientata al futuro di Xsolla di realizzare tutto ciò che serve agli sviluppatori per creare attività di successo di video giochi su varie piattaforme.

“Da oltre 20 anni, Xsolla ha sempre significato semplificare la complessità per gli sviluppatori e i publisher”, ha dichiarato Berkley Egenes, Direttore del marketing e della crescita di Xsolla. “La nostra identità rinnovata riflette la nostra missione futura di riunire opportunità e realizzare tutto ciò che serve ai creator per aiutarli a creare, monetizzare, distribuire e commercializzare esperienze straordinarie. Crediamo nel futuro dei giochi, dai progetti di passione ai più grandi studi di tutto il mondo”.

Xsolla parteciperà e aiuterà a riunire la community durante la settimana dei Game Awards. Il calendario completo delle attività comprende:

Day of the Devs: The Game Awards Digital Showcase

10 dicembre 2025

10:00 orario di Los Angeles

Trasmesso in streaming in tutto il mondo su YouTube, Twitch e sulle principali piattaforme

The Game Gala

10 dicembre - Industry & Fundraising Day

9:00-17:00 seguito da The Game Mixer 19:00-22:00 orario di Los Angeles

11 dicembre - The Main Event

9:00-15:00 seguito da Ballo in maschera VIP e Creator 19:00-24:00 orario di Los Angeles

Lightspace Studios, Los Angeles, CA

The Game Awards 2025

11 dicembre 2025

Inaugurazione: 16:30 orario di Los Angeles / 19:30 orario di New York

Peacock Theater, Los Angeles, CA

In presenza al Teatro in streaming sulle più grandi piattaforme globali

GamesBeat Insider Series: Hollywood & Games 2025 - Presentato da Xsolla & GamesBeat

11 dicembre 2025

8:00 – 13:00

Grammy Museum, Los Angeles, CA

Comprende tre sessioni fondamentali che danno spunto alle conversazioni della giornata:

• Cross-Platform Worldbuilding Session (9:25–9:50) con Halley Gross e David Baronoff, moderata da Justin Berenbaum, SVP, Global Industry Relations and Funding, Xsolla

• Dibattito sul futuro dell'intrattenimento dei videogiochi (11:25–11:50) con Akash Nigam, CEO di Genies, e Derek Douglas, Head of Video Games at CAA, moderata da Berkley Egenes, Chief Marketing & Growth Officer, Xsolla

• The Big Show Podcast: Hollywood & Games Edition , ospitato da Alex Lee di GamesBeat con l’ospite Berkley Egenes e il Fondatore e Direttore strategico, JadeInferno + Host, Deconstructor of Fun, Jen Donahoe

Queste sessioni evidenziano la crescente convergenza tra giochi, storytelling e intrattenimento filmato, riflettendo una visione condivisa tra Xsolla e GamesBeat per promuovere il dialogo sulla creazione dei mondi, l’adattamento, lo storytelling tra piattaforme e le opportunità creative, plasmando il futuro dell’intrattenimento.

“Con il rapido avanzare dell’industria, momenti come la settimana dei Game Awards ci ricordano quanto è diventata connessa la nostra community”, ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. “Sviluppatori, storyteller e partner in tutto il mondo si avvalgono di sistemi fondamentali che supportano la loro visione. La nostra presenza ampliata questa settimana riflette il nostro impegno a rispondere a quelle esigenze con chiarezza, coerenza e rispettosa collaborazione. Siamo fieri di continuare ad operare come il volano silenzioso che aiuta i creator che danno vita ai loro mondi”.

Per maggiori informazioni su Hollywood & Games 2025, Day of the Devs: The Game Awards Digital Showcase, The Game Gala, The Game Awards 2025, accesso agli eventi, disponibilità in streaming, o il rinnovamento del brand di Xsolla, visitare xsolla.pro/brand-la

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

