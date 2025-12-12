▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

SLB stringe un accordo di collaborazione per accelerare nuove soluzioni digitali

L'azienda globale specializzata in tecnologie energetiche SLB (NYSE: SLB) ha firmato un accordo di collaborazione strategica con Shell per sviluppare soluzioni digitali e di intelligenza artificiale c...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 12/12/2025

Business Wire

HOUSTON: L'azienda globale specializzata in tecnologie energetiche SLB (NYSE: SLB) ha firmato un accordo di collaborazione strategica con Shell per sviluppare soluzioni digitali e di intelligenza artificiale che promuovono miglioramenti misurabili in termini di prestazioni ed efficienza nelle operazioni a monte per l'azienda e il settore in generale.

La collaborazione ha l'ambizione di sviluppare soluzioni agentiche basate sull'AI che amplificheranno le capacità degli esperti tecnici e dei responsabili delle decisioni. L'obiettivo è sviluppare e implementare un'infrastrutture open data e AI che unifica dati e flussi di lavoro nel sottosuolo, costruzione di pozzi e produzione in un ambiente digitale sicuro, utilizzando la Lumi™, la piattaforma di dati e AI di SLB.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.