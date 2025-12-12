CSG Xponent si aggiudica il premio Top-Tier Analyst, il riconoscimento del settore per la gestione del percorso clienti, analisi

Le valutazioni indipendenti di QKS Group, FinTech Futures e CMP Research confermano CSG Xponent come un promotore dell'orchestrazione e dell'analisi del percorso in tempo reale

DENVER: CSG® (NASDAQ: CSGS) oggi ha annunciato che la sua piattaforma di spicco per il coinvolgimento dei clienti, CSG Xponent, è stata premiata più volte per la gestione del percorso, l'analisi dei clienti e la personalizzazione. Questo riconoscimento di terzi sottolinea la forza di CSG Xponent come piattaforma di coinvolgimento a servizio pieno, che abbina perfettamente l'analisi approfondita del percorso e l'orchestrazione in tempo reale.

Solo nell'ultimo mese, CSG Xponent è stata nominata:

Leader nella categoria SPARK Matrix™: Customer Journey Management, 2025 di QKS Group.

Fonte: Business Wire