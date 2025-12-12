▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
CSG Xponent si aggiudica il premio Top-Tier Analyst, il riconoscimento del settore per la gestione del percorso clienti, analisi

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 12/12/2025

Business Wire

Le valutazioni indipendenti di QKS Group, FinTech Futures e CMP Research confermano CSG Xponent come un promotore dell'orchestrazione e dell'analisi del percorso in tempo reale

DENVER: CSG® (NASDAQ: CSGS) oggi ha annunciato che la sua piattaforma di spicco per il coinvolgimento dei clienti, CSG Xponent, è stata premiata più volte per la gestione del percorso, l'analisi dei clienti e la personalizzazione. Questo riconoscimento di terzi sottolinea la forza di CSG Xponent come piattaforma di coinvolgimento a servizio pieno, che abbina perfettamente l'analisi approfondita del percorso e l'orchestrazione in tempo reale.

Solo nell'ultimo mese, CSG Xponent è stata nominata:

Fonte: Business Wire



