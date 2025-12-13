▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Il nuovissimo IP PRAGMATA di Capcom verrà lanciato il 24 aprile 2026!

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che la pubblicazione del gioco di azione-avventura fantascientifico PRAGMATA, un IP totalmente nuovo, è prevista per il 24 aprile 2026. PRAGMATA è u...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 13/12/2025

Business Wire

– Il titolo sta anche arrivando a Nintendo Switch 2; una demo per PC viene pubblicata oggi –

OSAKA, Giappone: Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) oggi ha annunciato che la pubblicazione del gioco di azione-avventura fantascientifico PRAGMATA, un IP totalmente nuovo, è prevista per il 24 aprile 2026.

PRAGMATA è un nuovo tipo di gioco di azione-avventura fantascientifico che unisce elementi di puzzle e di azione. Nel gioco, ambientato sulla luna in un mondo del prossimo futuro, Hugh, vestito in tuta spaziale e Diana, la ragazza androide, collaborano mentre combattono per tornare sulla Terra. Portando il titolo in Nintendo Switch™ 2 e nel sistema PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC, Capcom intende portare avanti ulteriormente la sua strategia multi-piattaforma e ampliare la sua base utenti.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.