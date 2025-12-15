Safe Software riconosciuta come attore di nicchia nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ per gli strumenti di integrazione dei dati

Safe Software figura per la sesta volta consecutiva nel Gartner® Magic Quadrant™

SURREY, Colombia Britannica: Safe Software, leader globale nell'integrazione e nella trasformazione dei dati, è stata nuovamente inserita nel 2025 Gartner® Magic Quadrant™ per gli strumenti di integrazione dei dati; l'azienda appare in questa prestigiosa relazione per il sesto anno consecutivo.

La piattaforma FME targata Safe Software si è nettamente evoluta rispetto alle origini in ambito geospaziale e si è affermata come sola piattaforma di integrazione per qualsiasi tipo di dati e di AI che consente alle organizzazioni di tutto il mondo di connettere ogni tipo di dati, applicazioni e tecnologie di intelligenza artificiale di ogni dimensione, ovunque e all'insegna di una flessibilità totale.

Fonte: Business Wire