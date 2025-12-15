▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Civil Air Patrol amplia la flotta con 15 nuovi aerei Cessna a supporto delle missioni di soccorso e delle attività a beneficio della comunità

Textron Aviation Inc., un’impresa del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato che Civil Air Patrol (CAP), il principale operatore mondiale di aerei Cessna, sta potenziando le sue capacit...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 15/12/2025

Business Wire

Le più recenti consegne portano la flotta di Cessna CAP a oltre 500 aerei su tutto il territorio nazionale

INDEPENDENCE, Kan.: Textron Aviation Inc., un’impresa del gruppo Textron Inc. (NYSE: TXT), oggi ha annunciato che Civil Air Patrol (CAP), il principale operatore mondiale di aerei Cessna, sta potenziando le sue capacità operative a livello nazionale con un ordine di 15 nuovi aerei con motori a pistoni – sette Cessna Skyhawk 172 e otto Cessna Skylane 182 – la cui consegna è prevista nel corso del 2026. L’ordine fa seguito alle recenti consegne di altri due Cessna Skylane e un Cessna Turbo Stationair HD, portando la flotta CAP a oltre 500 aerei Cessna a livello nazionale.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.