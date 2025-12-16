▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Nonostante gli ostacoli, le istituzioni finanziarie riferiscono con chiarezza il principale impatto dell'AI

HTEC, provider globale di servizi di progettazione e ingegneria software e hardware, oggi ha pubblicato il documento "The State of AI in Financial Services & Insurance 2025" (Lo stato dell'intelli...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/12/2025

Business Wire

Secondo HTEC, l'AI è diffusa ovunque nel settore finanziario (FSI), ma la sua capillarità in ogni livello aziendale resta il maggior problema del comparto

PALO ALTO, California: HTEC, provider globale di servizi di progettazione e ingegneria software e hardware, oggi ha pubblicato il documento "The State of AI in Financial Services & Insurance 2025" (Lo stato dell'intelligenza artificiale nei servizi finanziari e assicurativi 2025), un primo capitolo, dedicato al settore, nella relazione di ricerca globale sull'AI a cura dell'azienda. La pubblicazione offre una delle panoramiche a tutt'oggi più chiare sul modo in cui le istituzioni finanziarie stanno adottando l'AI a livelli sempre più massicci. Questo documento, incentrato specificamente sul settore, analizza i dati forniti da 250 alti dirigenti nell'ambito dei servizi finanziari e assicurativi e ricavati da un più ampio studio globale di HTEC relativo a 1.529 top manager, tra cui CIO, CTO, CDO, CPO, CFO, COO, CEO e CSO, di Arabia Saudita, EAU, Regno Unito, Stati Uniti, Germania e Spagna.

Fonte: Business Wire



