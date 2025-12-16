▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Aurobay Technologies amplia la collaborazione con HCLTech per la trasformazione digitale, nell'obiettivo di promuovere eccellenza e innovazione

HCLTech, importante società tecnologica globale, e Aurobay Technologies, divisione di Horse Powertrain leader nelle soluzioni di trasmissione ibride e a emissioni ridotte, hanno ampliato la reciproca...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/12/2025

Business Wire

STOCCOLMA e NOIDA, India: HCLTech, importante società tecnologica globale, e Aurobay Technologies, divisione di Horse Powertrain leader nelle soluzioni di trasmissione ibride e a emissioni ridotte, hanno ampliato la reciproca collaborazione per la trasformazione digitale nell'obiettivo di supportare la strategia di crescita globale di Aurobay.

Questa partnership ampliata fa di HCLTech il partner di fiducia, in Svezia e in Cina, di Aurobay Technologies per la gestione e l'ottimizzazione sia del software SAP e Siemens Teamcenter PLM, sia dei servizi di integrazione, una collaborazione che permetterà di sfruttare appieno efficienza economica, resilienza operativa e innovazione digitale per tutte le funzioni produttive e ingegneristiche di Aurobay tramite la piattaforma di trasformazione dei servizi AI Force, fiore all'occhiello di HCLTech.

Fonte: Business Wire



