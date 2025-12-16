Echoworx ottiene la certificazione FSQS-NL, rafforzando la fiducia nella protezione dei dati finanziari

Il fornitore leader nell'ambito della crittografia rafforza l'impegno nei confronti del settore finanziario europeo con una nuova rigorosa qualifica per fornitori, forte della sua certificazione esistente per Regno Unito e Irlanda.

TORONTO: Echoworx, leader globale nell'ambito della crittografia di e-mail e dati, è orgoglioso di annunciare di aver ottenuto lo stato di fornitore registrato del Financial Services Qualification System (FSQS) per i Paesi Bassi. Questa certificazione è una potente dimostrazione dell'impegno di Echoworx nei confronti degli standard più elevati di sicurezza e conformità.

Questo risultato rafforza la certificazione FSQS dell'azienda già esistente per Regno Unito e Irlanda, ottenuta nel 2020. Portando a termine con successo la rigorosa qualifica per i Paesi Bassi, Echoworx ribadisce il suo allineamento alle severe richieste del mercato finanziario europeo.

Fonte: Business Wire