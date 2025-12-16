▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Echoworx ottiene la certificazione FSQS-NL, rafforzando la fiducia nella protezione dei dati finanziari

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/12/2025

Il fornitore leader nell'ambito della crittografia rafforza l'impegno nei confronti del settore finanziario europeo con una nuova rigorosa qualifica per fornitori, forte della sua certificazione esistente per Regno Unito e Irlanda.

TORONTO: Echoworx, leader globale nell'ambito della crittografia di e-mail e dati, è orgoglioso di annunciare di aver ottenuto lo stato di fornitore registrato del Financial Services Qualification System (FSQS) per i Paesi Bassi. Questa certificazione è una potente dimostrazione dell'impegno di Echoworx nei confronti degli standard più elevati di sicurezza e conformità.

Questo risultato rafforza la certificazione FSQS dell'azienda già esistente per Regno Unito e Irlanda, ottenuta nel 2020. Portando a termine con successo la rigorosa qualifica per i Paesi Bassi, Echoworx ribadisce il suo allineamento alle severe richieste del mercato finanziario europeo.

