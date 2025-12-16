▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

I clienti di Volante Technologies si orientano con successo tra le scadenze normative fondamentali per i pagamenti internazionali SEPA istantanei e SWIFT globali nell'UE

Volante Technologies, il leader globale nei Payments as a Service (PaaS), oggi ha annunciato l'aggiornamento riuscito dei suoi clienti per rispondere all'ultima normativa SEPA Instant Payments Regulat...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/12/2025

Business Wire

PaaS leader garantisce facili migrazioni e operazioni di pagamento ininterrotte

LONDRA: Volante Technologies, il leader globale nei Payments as a Service (PaaS), oggi ha annunciato l'aggiornamento riuscito dei suoi clienti per rispondere all'ultima normativa SEPA Instant Payments Regulation (IPR) e SWIFT SRG 2025, entrata in vigore rispettivamente il 9 ottobre e il 22 novembre 2025. Questo annuncio segue l'importante aggiornamento FedISO di luglio, che ha trasferito migliaia di miliardi di dollari in pagamenti al nuovo formato di messaggistica ISO 20022.

SEPA IPR è un notevole traguardo europeo, che richiede l'esecuzione di pagamenti entro 10 secondi e in qualsiasi momento della giornata, per tutto l'anno.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.