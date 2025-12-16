Board riconosciuta come Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ per Financial Planning Software per il quarto anno consecutivo

Il quarto posizionamento consecutivo riflette la completezza della visione e la capacità di esecuzione di Board

BOSTON: Board, la principale Enterprise Planning Platform, ha annunciato oggi di essere stata nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2025 per Financial Planning Software. Si tratta del quarto anno consecutivo in cui l’azienda viene posizionata nel quadrante dei Leader.

La Board Enterprise Planning Platform integra i processi di pianificazione in tutta l’azienda, abilitando la pianificazione strategica, finanziaria e operativa con analisi quasi in tempo reale e condivisione dei dati. L’approccio unificato alla pianificazione di Board ha guidato una forte adozione sia nell’area finanziaria sia in quella operativa nei settori manifatturiero, dei beni di largo consumo (CPG) e del retail.

“Siamo orgogliosi di essere stati ancora una volta nominati Leader nel Gartner Magic Quadrant per Financial Planning Software,” ha dichiarato Jeff Casale, CEO di Board. “Per Board, questo riconoscimento riflette il nostro impegno continuo nell’aiutare le organizzazioni a unificare la pianificazione strategica, finanziaria e operativa all’interno di un’unica piattaforma, consentendo ai team di pianificare in modo continuo, prendere decisioni con fiducia e ottenere performance superiori in un mondo in costante cambiamento.”

Un’innovazione chiave all’interno della piattaforma Board è Flex Grid, un’interfaccia di nuova generazione che offre funzionalità self-service per pianificazione e analisi attraverso una data visualization, un calcolo e un dashboarding completamente ripensati. L’ambiente Flex Grid mette a disposizione formule intuitive e funzionalità di dashboarding, abilitando pianificazione bottom-up e top-down su larga scala. Gli utenti possono lavorare con grandi volumi di dati, effettuare previsioni dettagliate ed eseguire modelli di scenario con velocità e precisione in un’interfaccia familiare, simile a Excel.

Guardando al futuro, la roadmap di prodotto di Board include agenti intelligenti basati sulla persona e sul caso d’uso, progettati per agire come partner collaborativi con profonda competenza di dominio in ruoli quali FP&A, Controllership, Merchandising e Supply Chain Planning. Invece di offrire un singolo agente di AI generico, Board prevede di fornire una rete di agenti specifici per ruolo, in grado di eseguire attività in modo indipendente con una guida minima. Questi agenti sono nativi della piattaforma Board e sfruttano lo stesso modello dati, le gerarchie di business e i calcoli che i clienti utilizzano ogni giorno.

“Quello che stiamo costruendo è più di un’altra funzionalità di AI,” ha dichiarato David Marmer, SVP of Product di Board. “Lo consideriamo un’evoluzione del modo in cui le organizzazioni pianificano, decidono e agiscono, offrendo una famiglia di agenti specifici per ruolo e caso d’uso che lavorano al fianco delle persone per abilitare una pianificazione più continua, intelligente e affidabile.”

Board è l’Enterprise Planning Platform progettata per accelerare le performance aziendali, abilitare la pianificazione continua e supportare decisioni sicure e allineate. Offre previsioni più accurate con visibilità in tempo reale sui dati aziendali e esterni. Unifica finanza e operations in un’unica fonte di verità. E, grazie a esperienze aumentate dall’AI per ogni ruolo, i team possono prendere decisioni più intelligenti in modo continuo per risultati di business prevedibili e redditizi. Per questo motivo brand globali visionari tra cui H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, HSBC e migliaia di altri si affidano a Board per affrontare con fiducia mercati complessi. Per maggiori informazioni, visita www.board.com.

