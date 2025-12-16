Gestire la complessità e aumentare l'efficienza: CES 2026: dSPACE dimostra soluzioni di test e intelligenza artificiale per lo sviluppo di SDV

PADERBORN, Germania e LAS VEGAS: Al CES 2026, dSPACE presenterà soluzioni complete di test che consentono ai produttori di veicoli di gestire in modo efficiente la sempre maggiore complessità nello sviluppo di veicoli definiti da software. Allo stand 4500 di West Hall, dSPACE illustrerà un portafoglio di convalida completo con soluzioni di software-in-the-loop e hardware-in-the-loop su base IA per lo sviluppo accelerato di veicoli.

L'IA è un facilitatore strategico nell'intero processo di sviluppo e di test. dSPACE esplora come gli ultimi sviluppi nelle tecnologie di IA generativa e agentica possano supportare i test di software-in-the-loop (SIL) e consentire i piani di CI/CD per la convalida automatizzata.

Fonte: Business Wire