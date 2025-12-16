▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Gestire la complessità e aumentare l'efficienza: CES 2026: dSPACE dimostra soluzioni di test e intelligenza artificiale per lo sviluppo di SDV

Al CES 2026, dSPACE presenterà soluzioni complete di test che consentono ai produttori di veicoli di gestire in modo efficiente la sempre maggiore complessità nello sviluppo di veicoli definiti da s...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 16/12/2025

Business Wire

PADERBORN, Germania e LAS VEGAS: Al CES 2026, dSPACE presenterà soluzioni complete di test che consentono ai produttori di veicoli di gestire in modo efficiente la sempre maggiore complessità nello sviluppo di veicoli definiti da software. Allo stand 4500 di West Hall, dSPACE illustrerà un portafoglio di convalida completo con soluzioni di software-in-the-loop e hardware-in-the-loop su base IA per lo sviluppo accelerato di veicoli.

L'IA è un facilitatore strategico nell'intero processo di sviluppo e di test. dSPACE esplora come gli ultimi sviluppi nelle tecnologie di IA generativa e agentica possano supportare i test di software-in-the-loop (SIL) e consentire i piani di CI/CD per la convalida automatizzata.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.