OAG nomina l'ex dirigente di Skyscanner Filip Filipov nuovo Direttore generale

LONDRA: OAG annuncia oggi la nomina di Filip Filipov, ex dirigente di Skyscanner, nuovo Direttore generale.

Filip Filipov ha attualmente l'incarico di Direttore delle operazioni dell società e subentra a Phil Callow, che ha scelto di ritirarsi dopo tredici anni trasformativi alla guida di OAG per perseguire i suoi molti altri interessi. Fin dal suo ingresso in azienda nel 2024, Filipov ha avuto un ruolo dominante nella prossima fase ambiziosa di crescita e attuale accelerazione dell'azienda. Ora il neo CEO guiderà OAG in una nuova era definita da prodotti di dati avanzati e intelligenza guidata dall'AI. Prima di entrare in OAG, Filipov ha rivestito ruoli nei settori tecnologia del turismo e consulenza di big-data, compreso il team esecutivo di Skyscanner.

Filip Filipov ha dichiarato: “È un privilegio assumere questo incarico e guidare un'azienda con una tradizione e una reputazione così forti. Sono entusiasta di ciò che ci aspetta e impegnato a servire i nostri clienti con l'affidabilità, il servizio e l'innovazione su cui contano”.

Il Presidente di OAG, Gehan Talwatte, ha così commentato: “La nomina di Filip riflette la nostra solida pianificazione della successione e il nostro impegno nella stabilità, continuità e crescita costante. I nostri clienti, partner e il settore può aspettarsi che OAG continui a fornire il servizio e l'innovazione affidabili che ci hanno resi famosi. Phil supporterà la transizione durante il primo trimestre del 2026, per poi diventare un Consulente del CdA”.

Il CEO uscente di OAG, Phil Callow, ha affermato: “Dopo avere guidato OAG in vari periodi di cambiamenti e avere avuto un ruolo nella costruzione dell'attuale posizione dell'azienda, ho deciso che era giunto il momento di passare il comando a un nuovo pilota. È stato un enorme privilegio avere condotto un gruppo di persone così straordinarie e sono estremamente entusiasta per il loro futuro, specialmente sotto la guida dinamica di Filip”.

OAG è la piattaforma per dati leader nel settore globale dei viaggi, fornendo un'unica fonte per la domanda, l'offerta e i dati per la determinazione dei prezzi. Per maggiori informazioni su OAG, visitare il sito www.oag.com

