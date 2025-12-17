▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Enersense sceglie Sitetracker come piattaforma per il 5G e le iniziative di espansione della fibra

Sitetracker, il leader globale nella Gestione completa del ciclo di vita delle risorse, ha annunciato che Enersense, un partner leader nel ciclo di vita per i clienti che operano nella trasmissione e ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/12/2025

Business Wire

MONTCLAIR, N.J.: Sitetracker, il leader globale nella Gestione completa del ciclo di vita delle risorse, ha annunciato che Enersense, un partner leader nel ciclo di vita per i clienti che operano nella trasmissione e produzione energetica, nella transizione energetica industriale e nei servizi di telecomunicazioni in Finlandia e nei Paesi Baltici, ha scelto Sitetracker per digitalizzare e scalare le sue operazioni. L'implementazione ha consentito a Enersense di sostituire i sistemi tradizionali, standardizzare i flussi di lavoro e supportare la loro capacità di offrire servizi con tempi di consegna brevi e alta precisione di lavorazione. La prima fase di implementazione sta già supportando il 5G in Finlandia e rapidamente ampliando le iniziative per portare la fibra a casa (FTTH, fiber-to-the-home).

Prima di Sitetracker, Enersense si è servita di spreadsheet e e-mail per gestire l'esecuzione di progetti, risultando in una limitata visibilità nei traguardi dei progetti, nel tracciamento di asset e nelle prestazioni sul campo.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.