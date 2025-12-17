▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Visa lancia il pagamento in stablecoin negli Stati Uniti, segnando una innovazione per l'integrazione delle stablecoin

Visa Inc. (V) oggi ha annunciato il lancio del pagamento in USDC negli Stati Uniti, segnando una tappa importante nel programma di pagamento in stablecoin dell'azienda e nella strategia di modernizzar...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/12/2025

Business Wire

Con più di 3,5 miliardi di dollari in volume di pagamenti annualizzato in stablecoin1, Visa porta il pagamento in USDC alle istituzioni statunitensi.

SAN FRANCISCO: Visa Inc. (V) oggi ha annunciato il lancio del pagamento in USDC negli Stati Uniti, segnando una tappa importante nel programma di pagamento in stablecoin dell'azienda e nella strategia di modernizzare il suo livello di pagamenti sottostante il commercio globale. Per la prima volta, l'emittente statunitense e i partner acquirenti potranno regolare i conti con Visa in USDC di Circle, una stablecoin completamente riservata, denominata in dollari.

Con il pagamento in USDC, gli emittenti possono approfittare di più rapidi movimenti di fondi su blockchain, disponibilità sette giorni su sette e migliore resilienza nei weekend e festività - senza cambiare l'esperienza della carta per il cliente.

Fonte: Business Wire



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.