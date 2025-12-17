1GLOBAL consente a Revolut di offrire piani mobili in Polonia

AMSTERDAM: 1GLOBAL, fornitore globale di comunicazioni mobili basate sulla tecnologia, rafforza la sua collaborazione con Revolut, estendendo nel mercato polacco l'offerta leader di piani dati mobili della neobanca leader nel settore.

Integrando la capacità dell'eSIM di 1GLOBAL nella sua app multiservizio, i clienti di Revolut in Polonia che hanno aderito alla lista d'attesa possono ora approfittare dei piani mobili in bundle che includono piani dati nazionali a tariffe competitive partendo da 25 zloty al mese (circa 6,00 euro al mese) con chiamate e SMS illimitati in Polonia e nell'UE, con solo pochi tocchi.

Per 1GLOBAL, questa espansione segna un altro traguardo nella strategia dei servizi di telecomunicazioni integrati dell'azienda.

Fonte: Business Wire