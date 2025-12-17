▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Nexo annuncia un'importante collaborazione con Tennis Australia per l'Australian Open e la Summer of Tennis in materia di criptovalute

Autore: Business Wire

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/12/2025

  • Nexo ha siglato con Tennis Australia uno storico accordo pluriennale relativo all'Australian Open e alla Summer of Tennis.
  • La partnership propone esperienze esclusive, come la presenza nel Coachеs Pod.
  • L'annuncio fa seguito alla veloce espansione globale di Nexo, con altre tre importanti collaborazioni sportive nate nel 2025.

LONDRA: Nexo, importante piattaforma di asset digitali, ha siglato uno storico accordo di collaborazione pluriennale con Tennis Australia ed è diventato Official Crypto Partner degli Australian Open e della Summer of Tennis, che include eventi come la United Cup, l'Adelaide International, il Brisbane International e l'Hobart International.

Fonte: Business Wire



