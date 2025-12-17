Nexo annuncia un'importante collaborazione con Tennis Australia per l'Australian Open e la Summer of Tennis in materia di criptovalute

Nexo ha siglato con Tennis Australia uno storico accordo pluriennale relativo all'Australian Open e alla Summer of Tennis.

La partnership propone esperienze esclusive, come la presenza nel Coachеs Pod.

L'annuncio fa seguito alla veloce espansione globale di Nexo, con altre tre importanti collaborazioni sportive nate nel 2025.

LONDRA: Nexo, importante piattaforma di asset digitali, ha siglato uno storico accordo di collaborazione pluriennale con Tennis Australia ed è diventato Official Crypto Partner degli Australian Open e della Summer of Tennis, che include eventi come la United Cup, l'Adelaide International, il Brisbane International e l'Hobart International.

Fonte: Business Wire