Xsolla integra SPENN in Rwanda e in Zambia, dando agli sviluppatori accesso a un forte ecosistema consumatore-commerciante

Gli sviluppatori ora possono ottimizzare i loro ricavi e aumentare il coinvolgimento dei giocatori con una nuova integrazione che offre un pagamento più facile, un minor numero di pagamenti rifiutati e accesso a una base sempre più numerosa di utenti di wallet digitale

LOS ANGELES: Xsolla, azienda commerciale globale di videogiochi che aiuta gli sviluppatori a lanciare, sviluppare e monetizzare i loro prodotti, oggi ha annunciato di aver aggiunto SPENN al suo portafoglio di soluzioni di pagamenti in Rwanda e in Zambia.

Rwanda e Zambia sono entrambe economie incentrate sul mobile e basate sul wallet, dove il denaro mobile guida l'inclusione finanziaria e il rapido aumento delle transazioni digitali. I report hanno rivelato che circa l'86% dei rwandesi adulti possiede o ha utilizzato denaro mobile. Alla metà del 2024, le transazioni in denaro mobile in Zambia sono aumentate del 44% fino a raggiungere 1,4 miliardi di transazioni dalla metà del 2023. Aggiungendo SPENN come metodo di pagamento al suo portafoglio, Xsolla permette ai giocatori di continuare a pagare in modalità ininterrotta, come sono già abituati a fare.

I vantaggi principali dell'integrazione SPENN comprendono:

Esperienza di pagamento semplificata: gli sviluppatori possono offrire un processo di pagamento più rapido, più semplice e più affidabile, riducendo l'attrito per gli utenti e migliorando i tassi di conversione.

gli sviluppatori possono offrire un processo di pagamento più rapido, più semplice e più affidabile, riducendo l'attrito per gli utenti e migliorando i tassi di conversione. Un numero inferiore di pagamenti rifiutati: l'integrazione con SPENN aiuta a ridurre al minimo le transazioni mancate, assicurando un maggior numero di pagamenti riusciti e una maggiore ritenzione dei profitti.

l'integrazione con SPENN aiuta a ridurre al minimo le transazioni mancate, assicurando un maggior numero di pagamenti riusciti e una maggiore ritenzione dei profitti. Accesso a una rete di wallet digitale in espansione: gli sviluppatori possono accedere alla base utenti in espansione di SPENN, aprendo nuove opportunità per il coinvolgimento dei giocatori e la crescita del commercio digitale.

“Integrando SPENN, stiamo dando agli sviluppatori gli strumenti per creare un'esperienza di pagamento senza attrito che verrà molto apprezzata dai giocatori”, ha dichiarato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. “Meno transazioni rifiutate significa più acquisti andati a buon fine, mentre l'accesso alla rete dei wallet digitali in rapida espansione di SPENN apre la porta a nuove audience e opportunità di guadagno”.

Con SPENN in Rwanda e in Zambia, Xsolla facilita il pagamento, il gioco e il successo, aiutando gli sviluppatori a raggiungere un maggior numero di giocatori e aumentare i loro guadagni.

Per saperne di più o attivare i pagamenti SPENN per il vostro gioco, visitare: xsolla.pro/SPENN

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per ulteriori informazioni visitate il sito xsolla.com

Fonte: Business Wire