Akamai e Visa collaborano per creare la fiducia nel commercio agentico

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), la società di cybersicurezza e cloud computing che alimenta e protegge le attività online, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Visa (NYSE: ...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 17/12/2025

Il Trusted Agent Protocol di Visa autenticherà gli agenti IA dello shopping e aiuterà a prevenire le frodi nell'Akamai Cloud, rafforzando lo strato di fiducia nel commercio agentico

CAMBRIDGE, Mass. e SAN FRANCISCO: Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), la società di cybersicurezza e cloud computing che alimenta e protegge le attività online, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Visa (NYSE: V) per offrire un'identità più forte, il riconoscimento dell'utente e i controlli di sicurezza al mondo emergente del commercio agentico. Attraverso l'integrazione di Trusted Agent Protocol di Visa con l'intelligence comportamentale, il riconoscimento dell'utente e la protezione da bot e abusi su base edge di Akamai, le società offriranno i controlli di identità, autenticazione e antifrode necessari per far sì che i commercianti accolgano con fiducia gli agenti AI che intendono commerciare nei loro negozi digitali.

