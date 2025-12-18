Mercans lancia la prima Workforce Management (WFM) and Leave Management Engine al mondo basata sull'IA

Una piattaforma unificata che converte in tempo reale i dati temporali non valutati in transazioni riguardanti la forza lavoro conformi ai requisiti del cliente o alle normative nazionali

LONDRA: Mercans, un leader globale nella tecnologia delle buste paga, nella gestione della forza lavoro e nelle soluzioni SaaS per le risorse umane, oggi ha annunciato il lancio del suo Workforce Management (WFM) and Leave Management Engine di nuova generazione (Motore per la gestione della forza lavoro e delle ferie) - la prima piattaforma al mondo in grado di valutare il tempo e i dati di frequenza non valutati rispetto a qualsiasi regolamento specifico del Paese e quadro normativo specifico del cliente, convertendoli in transazioni temporali valutate e pronte per il libro paga.

Questo motore innovativo trasforma radicalmente il modo in cui le organizzazioni gestiscono il tempo, la frequenza e le ferie a livello internazionale eliminando l'interpretazione manuale delle regole, i sistemi frammentari e le variazioni caratteristiche di ogni Paese.

Fonte: Business Wire