VeritasChain presenta l'architettura VAP, una nuova ricerca sulla verificabilità e conferma di aver depositato domande presso 58 enti normativi in tutto il mondo

Pubblicato il: 18/12/2025

TOKYO: VeritasChain oggi ha presentato la sua architettura fondata sulla struttura Verifiable AI Provenance (VAP) e ha pubblicato una nuova ricerca su percorsi di audit verificabili, oltre a confermare di aver depositato domande informative presso 58 enti normativi di 43 giurisdizioni. Queste pietre miliari contribuiscono al progresso della missione di VeritasChain: creare una struttura globale per la verificabilità nell'AI e nella negoziazione algoritmica.

Il framework Verifiable AI Provenance (VAP)

VAP è un'architettura di garanzia multilivello progettata per verificare in modo indipendente il processo decisionale dell'AI. Non è un unico prodotto, ma un framework che definisce l'interazione tra le prove crittografiche e la verifica di terzi nell'ambito di sistemi diversi.

L'architettura registra gli eventi compresi tra la fase decisionale e quella esecutiva sotto forma di percorsi di audit immutabili, facilitando la revisione normativa e l'analisi post-incidente senza fare ricorso alla fiducia istituzionale.

