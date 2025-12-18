▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
IonQ e QuantumBasel ampliano la collaborazione a lungo termine nei sistemi quantistici di nuova generazione

IonQ (NYSE: IONQ), la principale azienda al mondo in ambito quantistico, oggi ha annunciato un accordo ampliato con QuantumBasel, l'iniziativa quantistica di uptownBasel, il campus svizzero delle inno...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 18/12/2025

Business Wire

L'estensione consolida QuantumBasel come il centro innovativo di IonQ in Europa; aggiunge IonQ Tempo e il sistema di nuova generazione per portare avanti la commercializzazione quantistica

COLLEGE PARK, Md.: IonQ (NYSE: IONQ), la principale azienda al mondo in ambito quantistico, oggi ha annunciato un accordo ampliato con QuantumBasel, l'iniziativa quantistica di uptownBasel, il campus svizzero delle innovazioni. Il contratto esteso concede a QuantumBasel il possesso del suo sistema esistente IonQ Forte Enterprise e garantisce il possesso di un sistema Tempo di nuova generazione.

Questo nuovo accordo porta a oltre 60 milioni di dollari il valore totale della collaborazione tra QuantumBasel e IonQ ed estende per altri quattro anni la presenza in sede di IonQ in Svizzera, fino alla fine del 2029.

Fonte: Business Wire



