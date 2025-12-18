ISACA guiderà la certificazione globale per il quadro di sicurezza informatica CMMC, mentre gli standard internazionali di preparazione informatica si fanno sempre più elevati

ISACA è stata incaricata di certificare i professionisti che valutano le organizzazioni in base al programma Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoW).

I nuovi requisiti significano che tutte le aziende globali fornitori del DoW statunitense dovranno essere conformi a questo quadro, che interesserà oltre 200.000 organizzazioni.

La nomina supporta la domanda globale di maturità informatica coerente e verificabile tra le minacce informatiche in costante aumento e le carenze sempre maggiori di valutatori.

Cyber AB rimane l'ente certificatore ufficiale per il programma CMMC, che autorizza il CAICO e altre parti dell'ecosistema CMMC.

BRUXELLES, LONDRA, MADRID e BERLINO: Mentre si intensificano le minacce informatiche e i governi alzano le aspettative di resilienza operativa, ISACA è stata incaricata di condurre il programma di certificazione globale per il programma Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) del DoW degli Stati Uniti.

Fonte: Business Wire