ISACA guiderà la certificazione globale per il quadro di sicurezza informatica CMMC, mentre gli standard internazionali di preparazione informatica si fanno sempre più elevati

Mentre si intensificano le minacce informatiche e i governi alzano le aspettative di resilienza operativa, ISACA è stata incaricata di condurre il programma di certificazione globale per il programma...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 18/12/2025

Business Wire
  • ISACA è stata incaricata di certificare i professionisti che valutano le organizzazioni in base al programma Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoW).
  • I nuovi requisiti significano che tutte le aziende globali fornitori del DoW statunitense dovranno essere conformi a questo quadro, che interesserà oltre 200.000 organizzazioni.
  • La nomina supporta la domanda globale di maturità informatica coerente e verificabile tra le minacce informatiche in costante aumento e le carenze sempre maggiori di valutatori.
  • Cyber AB rimane l'ente certificatore ufficiale per il programma CMMC, che autorizza il CAICO e altre parti dell'ecosistema CMMC. 

BRUXELLES, LONDRA, MADRID e BERLINO: Mentre si intensificano le minacce informatiche e i governi alzano le aspettative di resilienza operativa, ISACA è stata incaricata di condurre il programma di certificazione globale per il programma Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) del DoW degli Stati Uniti.

Fonte: Business Wire



