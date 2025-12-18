▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Riskified annuncia Ascend 2026: “Intelligence in Motion” per la nuova era dell'e-commerce

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 18/12/2025

Dal Nordamerica all'Asia-Pacifico, Ascend 2026 radunerà i leader del settore della gestione delle frodi e del rischio per definire le strategie di crescita dell'e-commerce guidato dall'innovazione

NEW YORK: Riskified (NYSE:RSKD), il leader nella gestione delle frodi e del rischio nell'ambito dell'intelligenza artificiale per l'e-commerce, ha annunciato che il suo prestigioso summit globale Ascend si terrà ancora una volta come una serie di eventi globali nel 2026. Partendo dal Nordamerica (maggio) e continuando in Europa (giugno), in Australia (agosto), in Cina (settembre) e in Giappone (ottobre), Ascend radunerà i commercianti, gli esperti del settore e i leader tecnologici più grandi di ogni regione per scoprire le ultime novità e strategie innovative per incrementare il successo dell'e-commerce.

