NHOA Energy ottiene la certificazione Great Place To Work in Italia, negli Stati Uniti e in Australia

NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo energetico su scala industriale, annuncia di aver ottenuto la certificazione Great Place To Work® in Italia, negli Stati Uniti e in Australia.

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 18/12/2025

Business Wire

MILANO: NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo energetico su scala industriale, annuncia di aver ottenuto la certificazione Great Place To Work® in Italia, negli Stati Uniti e in Australia. La certificazione si basa interamente sul feedback diretto dei dipendenti di NHOA Energy, raccolto attraverso un processo di ascolto indipendente e strutturato.

Great Place To Work® Certification™ valuta la qualità dell'esperienza dei dipendenti nelle dimensioni chiave di credibilità, rispetto, correttezza, orgoglio e spirito di squadra. I risultati ottenuti da NHOA Energy riflettono una cultura aziendale basata sulla fiducia, sull'inclusione e sull'impegno continuo nel dare valore alle persone all'interno di un ambiente dinamico e internazionale.

Fonte: Business Wire



