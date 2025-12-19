Laserfiche è un leader nella Gestione dei contenuti aziendali - Quadrante dei dati aziendali di Info-Tech Research Group

La gestione dei documenti e l'automazione dei processi basate sull'IA posizionano Laserfiche in cima alla classifica per Caratteristiche dei prodotti e soddisfazione.

LONG BEACH, Calif.: Laserfiche - il SaaS fornitore leader di gestione intelligente dei contenuti e automazione dei processi aziendali - è un Leader in the Enterprise Content Management – Enterprise Data Quadrant Report (Report di leader nella gestione dei contenuti aziendali - Quadrante dei dati aziendali) di Info-Tech Research Group. Con il maggior numero di recensioni di qualsiasi fornitore e un punteggio complessivo di 9,1, Laserfiche si è posizionato in vetta alla classifica Product Features and Satisfaction (Caratteristiche dei prodotti e soddisfazione).

“Laserfiche è onorata di essere riconosciuta come Leader nell'ECM Data Quadrant in un momento in cui l'intelligenza artificiale sta trasformando ogni aspetto del modo in cui le organizzazioni creano valore dai propri dati”, ha dichiarato Thomas Phelps IV, Direttore informatico (CIO) e Vicepresidente senior (SVP) di strategia aziendale presso Laserfiche.

Fonte: Business Wire