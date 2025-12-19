Enry's Island SpA Consolida la Leadership nel Venture Capital con Crescita Esplosiva e Ridisegna il Futuro del VC Attraverso il Gaming

Enry’s Island SpA (WBAG:EIOS), il primo venture builder quotato in Borsa a livello mondiale, annuncia una nuova era di crescita, innovazione e democratizzazione del Venture Capital (VC). L'azienda h...
Autore: Business Wire
Pubblicato il: 19/12/2025
Annuncio di Enry’s Island AdVentures: il primo videogioco al mondo per imparare a lanciare e scalare startup, con focus sulla democratizzazione dell'innovazione per i "Long Tail Users"
ISOLE TREMITI, Italia & VIENNA & NEW YORK: Enry’s Island SpA (WBAG:EIOS), il primo venture builder quotato in Borsa a livello mondiale, annuncia una nuova era di crescita, innovazione e democratizzazione del Venture Capital (VC). L'azienda ha registrato risultati eccezionali, consolidando la sua posizione di leader del settore attraverso un posizionamento strategico nel fiorente mercato del gaming.
Crescita e Performance Record
Enry’s Island SpA ha dimostrato una traiettoria di crescita straordinaria e un solido track record finanziario e operativo:
Le performance del titolo EIOS:VSE riflettono questa solidità:
Queste performance sono sostenute dal framework proprietario di Enry's Island, l'"Enry's Model", che si articola nei suoi tre layer di business:
Oltre ad EI anche il Software e lo Space Layer hanno ottenuto ottimi risultati e raggiunto importanti Milestones:
HUI
R5 Holding
La "VC Revolution": Insegnare e Democratizzare tramite il Gaming
Il Chairman di Enry’s Island SpA, Luigi Valerio Rinaldi, ha dichiarato: "Concordo con Elon Musk sul fatto che il modo migliore per insegnare è tramite un videogame, e questo è ancora più vero per insegnare alle startup a fare bene ed evitare gli errori più comuni."
Forte di 20 anni di esperienza nel VC e 40 anni di passione per il gaming, Rinaldi e Enry’s Island lanciano la loro "VC Revolution" con Enry’s Island AdVentures (EIA Holding llc, con sede a New York). Si tratta del primo videogioco per imparare a lanciare e scalare startup, un'iniziativa che mira a:
Focus Strategico: Blue Ocean nel Settore Gaming
Enry’s Island ha validato il suo modello navigando le onde del Web2 e della Sharing Economy, e ora indirizza la sua strategia di Deal Flow interamente verso il settore gaming, creando un nuovo "Blue Ocean" di mercato:
Prossimi Passi: Il Lancio su Kickstarter
La prossima fase di questa transizione B2C vedrà l'avvio della grande campagna Kickstarter US per la portfolio company Enry’s Island AdVentures (EIA Holding llc), prevista per il Q1 2026.
Rafforzamento del Board e Visione Olistica
Per sostenere questa crescita, Enry’s Island ha ampliato il suo Board con nuovi key people dal solido track record internazionale, come Alessandro Pacciana (Head of Sales in banche private internazionali) e Victor Pizzoni (esperto in corporate finance e capital markets).
La fusione di competenze top-down (con partner come PwC, Accenture, EY, CMS Global) e la sensibilità bottom-up verso l'utente finale stanno creando un nuovo ecosistema olistico, in cui "concept" (idee disruptive) e "capital" (dagli istituzionali ai long tail investor) si fondono per creare le venture più rivoluzionarie al mondo in ambito gaming.
Enry’s Island SpA continua a dimostrare la sua visione di pioniere, guidando il futuro del Venture Capital.
Fonte: Business Wire