S3NS annuncia la qualifica SecNumCloud per PREMI3NS, il suo prodotto Trusted Cloud

S3NS, una controllata di Thales in collaborazione con Google Cloud, oggi ha annunciato che PREMI3NS, il suo prodotto "Trusted Cloud" (Cloud de confiance), ha ricevuto la qualifica SecNumCloud 3.2 conf...

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 19/12/2025

  • PREMI3NS, il prodotto cloud affidabile di S3NS (pronunciato “sens”), ha oggi ottenuto la qualifica SecNumCloud di ANSSI, in conformità con i più severi requisiti di protezione contro le leggi extraterritoriali in Francia e in Europa
  • Il frutto della collaborazione tra Thales e Google Cloud consente alle organizzazioni dai settori privato e pubblico di innovare e trasformare con una delle gamme più ampie di servizi gestiti in un ambiente cloud affidabile
  • Le prime organizzazioni ad adottare S3NS comprendono aziende dei settori assicurativo, produttivo, sanitario e finanziario

PARIGI: S3NS, una controllata di Thales in collaborazione con Google Cloud, oggi ha annunciato che PREMI3NS, il suo prodotto "Trusted Cloud" (Cloud de confiance), ha ricevuto la qualifica SecNumCloud 3.2 conferita dall'Agenzia nazionale per la sicurezza dei sistemi informativi (ANSSI) francese.

