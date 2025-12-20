▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Parse Biosciences e Codebreaker Labs collaborano per l'applicazione della profilazione cellulare dell'intero trascrittoma e della genomica causale su larga scala

Autore: Business Wire

Pubblicato il: 20/12/2025

La collaborazione coniuga una solida piattaforma di biologia sintetica con il sequenziamento di singole cellule su larga scala, per superare gli storici ostacoli nella mappatura delle varianti

SEATTLE: Parse Biosciences, fornitore leader di soluzioni scalabili e accessibili per il sequenziamento di singole cellule, oggi ha annunciato una collaborazione con Codebreaker Labs mirata a sviluppare e convalidare una rivoluzionaria piattaforma in grado di testare in parallelo migliaia di varianti genetiche e di misurarne gli effetti con risoluzione a livello di singola cellula. Combinando la piattaforma di biologia sintetica e le capacità di ingegneria delle varianti targate Codebreaker con la scalabilità e l'accessibilità della tecnologia Evercode™ di Parse, la partnership mira a generare i dati causali sempre più ambiti dagli sviluppatori AI, dai team di ricerca farmacologica e dai ricercatori clinici.

Fonte: Business Wire



