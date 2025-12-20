CyberArk nominata azienda leader in IDC MarketScape: Worldwide Integrated Solutions for Identity Security 2025

La piattaforma unificata utilizza l'IA e l'automazione per accelerare i flussi di lavoro che richiedono molto tempo, snellire le operazioni e migliorare il rilevamento delle minacce

Consente ai CISO di consolidare lo stack di cybersicurezza, ottimizzando il costo totale della proprietà

NEWTON, Mass. e PETACH TIKVA, Israele: CyberArk (NASDAQ: CYBR), azienda leader globale nella sicurezza dell'identità, oggi ha annunciato di essere stata riconosciuta come Leader in IDC MarketScape: Worldwide Integrated Solutions for Identity Security 2025 (Soluzioni integrate globali per la sicurezza dell'identità 2025) Valutazione dei fornitori. CyberArk estende i controlli dinamici dei privilegi in tutti i tipi di identità con la sua piattaforma unificata, consentendo alle organizzazioni di migliorare le efficienze e semplificare le operazioni di sicurezza.

Come sottolinea questo report di IDC MarketScape, “Ci sono stati più cambiamenti nel mercato della sicurezza dell'identità negli ultimi due anni che in quasi un decennio.

Fonte: Business Wire