Textron Aviation Defense ottiene il primo contratto di fornitura al Giappone di un sistema di addestramento integrato Beechcraft T-6 Texan II

WICHITA, Kan.: Textron Aviation Defense LLC, società del gruppo Textron Inc. (NYSE:TXT), oggi ha annunciato che la società ha completato il suo primo contratto di fornitura del sistema di addestramento integrato Beechcraft T-6JP Texan II alla Air Self-Defense Force (JASDF), l'aeronautica militare del Giappone, in collaborazione con Kanematsu Corporation. Il contratto iniziale comprende due velivoli Beechcraft T-6JP Texan II e materiali di addestramento per piloti istruttori e di manutenzione dei velivoli. Le consegne dei primi due velivoli sono previste per il 2029, con altri contratti previsti.

Il Beechcraft T-6 Texan II è progettato e realizzato da Textron Aviation Defense LLC, azienda interamente controllata di Textron Aviation Inc.

Fonte: Business Wire